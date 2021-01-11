Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı
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11 Ocak 2021 16:39
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.



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