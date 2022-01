Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci devrenin ilk haftasındaki Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerindeki antrenman sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada bitirdiklerini hatırlattı.



Kısa süreli devre arasının ardından hazırlıklarına başladıklarını belirten Gürsel, "8 Ocak Cumartesi günü sahamızda Altaş Denizlispor ile karşılaşacağız. Bundan sonraki süreçte, ikinci yarıda telafisi olmayan maçlara başlayacağız. Her maç önemli. Hedefe gitmek istiyorsak, ilk hafta ile beraber ciddi bir şekilde iyi hazırlanıp, oyun kalitemizi her zaman yukarı çekmeye çalışıp, bunu sahaya yansıtıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.



Mustafa Gürsel, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalarak yoluna devam ettiğini anımsattı.



Her mevkide iki oyuncu olacak şekilde planlama yaptıklarını, ligde olsun kupada olsun süre verdiği futbolcuların birbirlerini aratmadığını vurgulayan Gürsel, şunları kaydetti:



"Malatya'da güzel bir oyundan sonra tur atlamak, ilk 16 takım arasına kalmak tabii ki güzel. Bundan sonraki süreçte artık 14 Süper Lig takımı var. Sadece Altaş Denizlispor ile biz, Spor Toto 1. Lig takımıyız. Bundan sonra hangi rakibin geleceği çok fark etmiyor, hepsi güçlü, kuvvetli rakipler. Artık, bizim için bundan sonraki turlarda da elimizden geleni yapmak kalıyor."

