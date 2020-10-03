Bandırmaspor, Kurtuluş Yurt ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı.

Haber; AA
Bandırmaspor, Kurtuluş Yurt ile sözleşme imzaladı
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03 Ekim 2020 20:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, kaleci Kurtuluş Yurt'u kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Kurtuluş Yurt, bordo-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçti.

Ardından Yurt için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. 

Kulüp futbol şube sorumlusu Mustafa Der, kaleci Yurt ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.



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