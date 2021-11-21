Bandırmaspor, Kocaelispor'u eli boş gönderdi

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Bandırmaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gölü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti.
Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Kocaelispor 20 puanda kaldı.
Bandırmaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gölü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti.
Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Kocaelispor 20 puanda kaldı.