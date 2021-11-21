Bandırmaspor, Kocaelispor'u eli boş gönderdi

Spor Toto 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Kocaelispor'u eli boş gönderdi
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21 Kasım 2021 15:26
Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Bandırmaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gölü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti.

Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Kocaelispor 20 puanda kaldı.


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