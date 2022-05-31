Bandırmaspor-İstanbulspor maçını Meler yönetecek!

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ