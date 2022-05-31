Bandırmaspor-İstanbulspor maçını Meler yönetecek!

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.





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