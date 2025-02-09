1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Bandırmaspor, 5. dakikada Billel Messaoudi ile öne geçti. Şanlıurfaspor, 30. dakikada Kwasi Wriedt ve 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı.
Bandırmaspor'da ilk golü atan Messaoudi, 67'de bir kez daha fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi. Messaoudi, 90+5 dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirdi ve hat-trick yaparak takımın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Bandırmaspor, bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandrmaspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat Güz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk. 65 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 83 Kerim Avcı), Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diony), Messaoudi, Mehmet Özcan, Mulumba, Araujo (Dk. 65 N'Dongala), Paixao (Dk. 83 Louzif)
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muscat, Awuku, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 77 Safa Kınalı), Ogundu (Dk. 86 Sambou), Okyere (Dk. 71 Kappel)
Goller: Dk. 5, Dk. 67 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 30 Okyere, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 78 N'Dongala (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 26 Awuku, Dk. 90+4 Tokotaev (Şanlıurfaspor)
Bandırmaspor, ikinci yarıda geri döndü!
1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Son güncelleme 09 Şubat 2025 15:57
1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
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