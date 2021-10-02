Bandırmaspor ikinci yarıda bir açıldı pir açıldı!

Bandırmaspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Adanaspor'u 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırmaspor ikinci yarıda bir açıldı pir açıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2021 20:54
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor, 5-1'lik skorla kazandı.

Adanaspor, ilk yarıyı 8. dakikada Gökay Güney'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.

Bandırmaspor, 48. dakikada Lokman Gör ile skoru eşitleyip 50. dakikada Keny ile öne geçti. 57'de ikinci kez sahneye çıkan Keny, farkı 2'ye çıkardı. Doğan Can Davas 62, Mulumba 74. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 15 puana yükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

Bandırmaspor, milli ara sonrası Ankaragücü'nü ağırlayacak. Adanaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.