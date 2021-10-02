TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor, 5-1'lik skorla kazandı.



Adanaspor, ilk yarıyı 8. dakikada Gökay Güney'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.



Bandırmaspor, 48. dakikada Lokman Gör ile skoru eşitleyip 50. dakikada Keny ile öne geçti. 57'de ikinci kez sahneye çıkan Keny, farkı 2'ye çıkardı. Doğan Can Davas 62, Mulumba 74. dakikada maçın skorunu tayin etti.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 15 puana yükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.



Bandırmaspor, milli ara sonrası Ankaragücü'nü ağırlayacak. Adanaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.



