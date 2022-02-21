Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Altınordu, Bandırmaspor'u konuk etti.



İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Keny ve 90+4. dakikada Osmajic kaydetti.



Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Bandırmaspor, puanını 43'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Bu sezon 17. mağlubiyetini alan Altınordu ise 22 puanda kaldı ve 18. sırada yer buldu.



Bandırmaspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Altınordu ise Menemenspor deplasmanına gidecek.





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