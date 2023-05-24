Bandırmaspor iç transfere odaklandı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, kadrodaki takımda tutmayı öncelik olarak belirledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, çeşitli nedenler ve hakem hataları sonucu play-off'a girmeyi 5 puan farkla kaçırdıklarını söyledi.



Hiç tarzları olmayan bir şekilde geçen sezon 4 teknik direktörle çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Sami Uğurlu hocamız ile yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör arayışımız sürüyor." diye konuştu.



Gelecek sezon için öncelikli amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Önce iç transferi bitirmek istiyoruz. 13-14 oyuncumuzla yeniden anlaşmayı düşünüyoruz. Böylece takımın iskeletinin yüzde 60-65'ini koruyacağız. Bunun ilk adımı olarak Remi Mulumba ve Levent Ayçiçek ile ikişer yıllık sözleşme imzaladık. Emre Kaplan ile yeniden anlaşmak istiyoruz. İki yabancı santrfor alacağız. Bunlardan birini yarın veya ertesi gün açıklayabiliriz."



Yılmaz, bordo-beyazlı futbolculardan Atabey Çiçek, Caner Hüseyin Bağ, Fatih Kurucuk, Mateusz Holownia, Mustafa Saymak ve Okan Alkan ile yollarını ayıracaklarını belirtti.



Kulüp basın sözcüsü Erol Rüzgar ise sahilde bulunan Bordo satış mağazasını büyüteceklerini dile getirdi.



İlçenin başka bir bölgesine Bordo'nun ikinci şubesini de açacaklarını aktaran Rüzgar, "Geliri bize bırakılan otoparklarımızdaki kayıp ve kaçakları önleyecek yeni bir sistem kuracağız. Bandırma Stadı'nda sabit reklam panosu uygulamasına geçeceğiz. Sabit reklam panolarının birim fiyatını 60 bin lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı.



Rüzgar, kulübe katkılarından dolayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ve iş insanlarına teşekkür etti.



