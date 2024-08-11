Bandırmaspor: "Güzel sonuçlar almak için çalışacağız"

Trendyol 1. Lig'in birinci haftasında evinde Erzurumspor FK'yı 3-2 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, mutlu olduklarını söyledi.

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Bandırmaspor: 'Güzel sonuçlar almak için çalışacağız'
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11 Ağustos 2024 20:36
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yeniden Bandırmaspor'da olduğu için iyi hissettiğini dile getiren Gürsel, sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İlk maçlarda kazanmanın önemine vurgu yapan Gürsel, "İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımız, amacımız oyun mantalitemizi geliştirerek devam etmek." diye konuştu.

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