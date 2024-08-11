Bandırmaspor: 'Güzel sonuçlar almak için çalışacağız'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yeniden Bandırmaspor'da olduğu için iyi hissettiğini dile getiren Gürsel, sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.



İlk maçlarda kazanmanın önemine vurgu yapan Gürsel, "İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi oyunla beraber güzel sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Yeni takımız, amacımız oyun mantalitemizi geliştirerek devam etmek." diye konuştu.





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