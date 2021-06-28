Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Guido Koçer, Türkiye'de Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Yılport Samsunspor'da forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Guido Koçer, Türkiye'de Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Yılport Samsunspor'da forma giydi.