Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 4 haftada çıktığı 3 maçta 9 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Beyçimento Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçına da galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor deplasmanından galibiyetle döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.



"SAHAMIZDA MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Gürsel, 11 Eylül Pazar günü konuk edecekleri Ankara Keçiörengücü'nün son 2 maçını kazandığını hatırlattı. Karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:



"Puan sıralamasında bir altımızdalar. Kolay bir maç değil. Her takıma saygımız var. Denizli maçından sonra tamamen bu maça odaklandık. Gereken tüm hazırlıklarımızı bu maçla ilgili yapıyoruz. Kendi oyun sitilimizi sahaya yansıtarak, taraftarımızın önünde, sahamızda bu maçı da kazanmak istiyoruz. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur."



"BEN DEĞİL, TAKIM DAHA ÖNEMLİ"



Mustafa Gürsel, takımda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi.



Bandırmaspor'un 3 maçta attığı 5 golün 3'ünü kaydeden takım kaptanı Kerim Avcı da ligde çok önemli galibiyetler aldıklarını ifade etti. Aynı şekilde devam etmek istediklerini belirten Kerim Avcı, "Biz her maça iyi hazırlanıyoruz. Takımımızda çok güzel bir atmosfer var. Benim gol atmam da güzel ama kimin attığı gerçekten önemli değil. Önemli olan galip gelmemiz. Bunu da şu ana kadar gerçekleştiriyoruz. Kim atarsa atsın önümüzde maçı da kazanalım yeter." diye konuştu.





