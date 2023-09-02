Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ersan Parlatan'ın yönetimindeki Teksüt Bandırmaspor ile Taner Taşkın'ın ekibi Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 2-1 kazanırken goller; 45+2'de Mücahit Albayrak, 54'te Moussa Djitte ve 90+9'da Florian Jozefzoon'dan geldi. Konuk ekip Sakaryaspor'un tek golünü ise 19. dakikada Michal Nalepa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 8'e yükseltirken, Sakaryaspor 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bandırmaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Sakaryaspor evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 2-1 kazanırken goller; 45+2'de Mücahit Albayrak, 54'te Moussa Djitte ve 90+9'da Florian Jozefzoon'dan geldi. Konuk ekip Sakaryaspor'un tek golünü ise 19. dakikada Michal Nalepa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 8'e yükseltirken, Sakaryaspor 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bandırmaspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Sakaryaspor evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.