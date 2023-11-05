Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Altay'ı ağırladı.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Doğan Can Davas ve 66. dakikada Mücahit Albayrak kaydetti.



Ligde 6. galibiyetini alan Bandırmaspor, bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti. Sadece tek galibiyeti olan Altay ise 5 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bandırmaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Altay ise Eyüpspor'u ağırlayacak.



















