Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı transfer etti

Gelecek sezon Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek Teksüt Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2023 18:03
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BURSASPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

Orta saha mevkiisinde oynayan Aydoğan, daha önce Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery