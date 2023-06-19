Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



BURSASPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ



Orta saha mevkiisinde oynayan Aydoğan, daha önce Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.





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