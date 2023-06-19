Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BURSASPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ
Orta saha mevkiisinde oynayan Aydoğan, daha önce Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BURSASPOR'DA DA FORMA GİYMİŞTİ
Orta saha mevkiisinde oynayan Aydoğan, daha önce Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.
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