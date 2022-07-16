Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı transfer etti

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı transfer etti
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16 Temmuz 2022 18:40
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emir Şenocak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Emir Şenocak'ın 3+1 yıllığına Başakşehir FK'dan bonservisiyle satın alındığı bildirildi.

Açıklamada, Başakşehir ve Menemenspor da forma giyen ve 58 maça çıkan orta saha oyuncusu Emir'in, 9 gol kaydettiği belirtildi.

 
 
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