Bandırmaspor, Dominique Badji'yi kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Dominique Badji'yi kadrosuna kattı
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19 Ocak 2024 00:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Badji ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Daha önce Bu Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas ve Nashville formasını giyen Badji, son olarak Cincinnati'de oynadı.

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