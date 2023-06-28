Bandırmaspor, Dogan Can Davas ile imza attı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Dogan Can Davas ile imza attı!
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28 Haziran 2023 20:38
Bandırmaspor, Doğan Can Davas'ı transfer etti.

 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 25 yaşındaki Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Can, geçen sezon Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu.

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