Bandırmaspor, Dogan Can Davas ile imza attı!

Bandırmaspor, Doğan Can Davas'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, 25 yaşındaki Doğan Can Davas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Doğan Can, geçen sezon Bandırmaspor'dan Giresunspor'a transfer olmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ