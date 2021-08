Bandırmaspor deplasmanda kazanarak sezonu açtı

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Denizlispor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.



Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 2-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.



Maçta dakikalar 29'u gösterdiğinde Burak Süleyman maçta sessizliği bozan isim oldu ve Bandırmaspor öne geçti. 39. dakikada Levent Ayçiçek farkı ikiye çıkardı ve Bandırmaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda oyun hakimiyetini elinde tutan Bandırmaspor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-0 sona erdi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Kadir Kurt (Dk. 46 Murathan Sütçü), Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Muhammet Özkal, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 46 Ferhat Erdoğan), Özer Özdemir, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 76 Alihan Kalkan), Veton Tusha

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun (Dk. 90 Süleyman Luş), Mulumba, Landel (Dk. 81 Manaj), Doğan Can Davas (Dk. 69 Selçuk Alibaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Burak Süleyman (Dk. 81 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 39 Levent Ayçiçek (Royal Hastanesi Bandırmaspor),

Sarı kartlar: Dk. 13 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 62 Görkem Can (Denizlispor), Dk. 51 Doğan Can Davas, Dk. 68 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)