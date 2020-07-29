Bandırmaspor, Del Valle'yi transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı.



Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Del Valle'nin daha önceden takip ettikleri bir oyuncu olduğunu söyledi.



Ligde kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Göçmez, "Venezuelalı oyuncuyla 1+1 yıllık kontrat imzaladık." dedi.



Göçmez, transfer çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.







