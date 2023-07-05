Bandırmaspor'dan stoper takviyesi!

Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Daha önce Fatih Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.



