Bandırmaspor'dan stoper takviyesi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor'dan stoper takviyesi!
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05 Temmuz 2023 22:29
Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.

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