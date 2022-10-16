Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ali Onur Cerrah, "Oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum." dedi.



"CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞTIK"



Cerrah, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kazanmak için hafta içinde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.



"ORTAYA BİR ŞEY KOYMADIK"



İlk yarıda hiç beklemedikleri bir şekilde bireysel hata nedeniyle gol yediklerini dile getiren Cerrah, şöyle konuştu:



"Gol ararken arka tarafta ciddi açıklar verdik, oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum. Çözüm üretemedik, maalesef hiç istemediğimiz bir şekilde mağlubiyet elde ettik. En kısa sürede toparlanıp eksikliklerimizi tamamlayarak önümüzdeki müsabakalara hazırlanacağız."





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