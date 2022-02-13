Bandırmaspor'dan hakem tepkisi

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-0 yenildikleri Eyüpspor maçı sonrası konuştu

Haber; AA
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Bandırmaspor'dan hakem tepkisi
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13 Şubat 2022 21:53
Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-0 yenildikleri Eyüpspor maçında hakemin kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini dile getirdi.

Üst üste sert maçlar oynadıklarını belirten Gürsel, şunları kaydetti:

"Maçın başında böyle zorlu müsabaka olacağı belliydi. İki takımda mücadele açısından yüksekti ama oyun açısından tatmin edici değildi. Topa hakim olmamıza rağmen istediğimiz pozisyonları bulamadık. İlk penaltıdan sonra motivasyonumuz düştü, penaltı oyunumuzu bozdu. 2 penaltıya da katılmıyorum. Bu maçın sertliğine uygun değildi. Hakemin verdiği 2 penaltı maçın sonucunu belirledi. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir an önce ayağa kalkıp önümüze bakacağız ve önümüzdeki maçta bunu telafi edeceğiz. Ligde hedefi olan bir takımız. Bunlar olacak hemen tepki vermek önemli, üzgünüz."

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