Bandırmaspor: 'Daha güzel hedefler düşünüyoruz'

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz." dedi.



Şengül, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları 38. ve son hafta maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, son dönemdeki müsabakalarda yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle play-off'u kaçırdıklarını söyledi.



Bu maçın Gençlerbirliği için önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Şengül, "İki takım da kazanma adına mücadele etti ama maç berabere bitti. İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz. Bandırmaspor inşallah hedef kovalayıp Süper Lig'e çıkan takım olacak." diye konuştu.



