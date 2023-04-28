Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden aday

Bandırmaspor'da seçim heyecanı başladı. 1-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi şubat ayında Bandırmaspor başkanlığını bırakan Onur Göçmez, yeniden kolları sıvadı.



Genel kurula kadar olan süreçte hem şehirde birlikteliğin sağlanması hem de genel kurulda başka başkan adaylarının çıkabilmesi için başkanlığı bırakan ve aday olmayı düşünmediğini söyleyen Onur Göçmez, hem Bandırmaspor taraftarının hem de spor kamuoyunun çağrıları sonrası başkan adaylığını açıkladı.



Onur Göçmez açıklamasında, "2022-2023 sezonunda yaptığımız hatalardan büyük dersler çıkardım. Teknik heyette, takımda sürdürülebilir istikrarlı bir yapı kuramadık. Play-off'ta oynadığımız final sonrasındaki süreci sağlıklı yönetemedik. Beklentilerin hızlı yükselmesi yapımızı bozdu. Bu çerçevede yeni bir anlayışla yapılanmaya gideceğiz. Yönetim kurulunda da takımda da değişiklikler yapacağız. Başarıya aç, hedefleri olan, genç ve dinamik bir takım kuracağız. Genel kurul sonrası hızla çalışmalara başlayacağız ve yeni dönemin takımını oluşturacağız" diye konuştu.



Bandırmaspor'a birçok ilki yaşatan Onur Göçmez, kulüp tarihinin en başarılı başkanı olarak görülüyor. Yönetiminde TFF 2'nci Lig şampiyonluğu, TFF 1'inci Lig'de play-off finali heyecanı yaşayan Göçmez, Bandırmaspor'u üst üste 3 sezon ligde üst sıralarda tutmayı başardı. Göçmez, sürdürülebilir finansal yapının oluşması için önemli adımlar attı. Döneminde tesisleşme konusunda ciddi yatırımlar yapılırken, Bandırmaspor altyapısı da önemli başarılara imza attı.





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