Bandırmaspor'da Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırmaspor'da Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2021 22:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 2021'de 1 yıllık ön protokolle anlaşma sağlanan teknik direktör Metin Diyadin ile bazı yönetsel noktalarda mutabakat sağlanamadığı belirtildi.

Bu nedenle Diyadin ile yolların ayrıldığının bildirildiği açıklamada, "Sayın Metin Diyadin'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.