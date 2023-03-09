Bandırmaspor'da İlker Püren ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör İlker Püren ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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