Bandırmaspor'da hoca adayları netleşti!

Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Bandırmaspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı.



Bu sezona da Süper Lig hedefiyle giren bordo-beyazlı ekip, Spor Toto 1'inci Lig'de 11 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 puanla liderin 12 puan gerisinde yer aldı.



Ligde alınan bu sonuçların ardından Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Bandırmaspor'da hoca adayları da netleşmeye başladı.



Yılmaz Vural'ın adı Bandırmaspor'la anılsa da yönetimin bu tercihi düşünmediği öğrenildi. Bordo-beyazlılarda son olarak Kocaelispor'da görev yapan Mehmet Altıparmak'la birlikte Manisa FK'daki çıkışı sonrası Göztepe'yi çalıştıran Turgay Altay isimleri öne çıktı. Bandırma yönetiminin yeni teknik direktörü hafta başına kadar açıklaması bekleniyor.



Bandırmaspor, Mustafa Görsel döneminde kulüp tarihinde ilk kez 1'inci Lig Play-off finaline çıkmıştı. Bu sezon Gürsel yönetiminde sezona 3'te 3'le giren Bandırmaspor, devamındaki periyotta galibiyet elde edemedi.





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