Bandırmaspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor'da yönetim, 7 futbocunun sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bandırmaspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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26 Nisan 2023 16:25
Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında sahasında 2-0 önde olduğu karşılaşmada Erzurumspor'a 4-2 mağlup olan Bandırmaspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Bordo-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia'ya sezon sonuna kadar izin verildiğini ifade edildi.

Öte yandan Bandırmaspor'da Altınordu maçının hazırlıkları da devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak.

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