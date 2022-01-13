Bandırmaspor, Cüneyt Köz'ü transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor, savunma oyuncusu Cüneyt Köz'ü renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor, Cüneyt Köz'ü transfer etti
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13 Ocak 2022 17:05
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, stoper Cüneyt Köz'ü kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, kariyerinde FC Bayern II, Dresden, PreuBen Münster, Kayserispor, Balıkesirspor ve Bursaspor takımlarında oynadığı belirtilen Cüneyt Köz'ün, 281 maçta 13 gol attığı da belirtildi.

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