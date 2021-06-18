Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı transfer etti
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18 Haziran 2021 16:19
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Emmen, Austria Wien, Boluspor, Şanlıurfaspor, Heerenveen, De Graafschap takımlarında oynayan Cavlan, 256 maçta 26 gol attı.


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