Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
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Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı transfer etti
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23 Haziran 2021 14:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve Göztepe formalarını giyen Burak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncuya bordo-beyazlı formayla başarılar temennisinde bulunuldu.


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