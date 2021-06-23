Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve Göztepe formalarını giyen Burak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, oyuncuya bordo-beyazlı formayla başarılar temennisinde bulunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve Göztepe formalarını giyen Burak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, oyuncuya bordo-beyazlı formayla başarılar temennisinde bulunuldu.