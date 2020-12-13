Bandırmaspor, Boluspor'un serisine son verdi

TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Boluspor, son iki haftada bir puan alabilen Bandırmaspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor, Selçuk Alibaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Boluspor'un iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Aldığı galibiyetle 15 puana yükselen Bandırmaspor ligin 10. sırasında yer aldı. Boluspor ise 13 puanla 13. sıraya yerleşti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor, Selçuk Alibaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Boluspor'un iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Aldığı galibiyetle 15 puana yükselen Bandırmaspor ligin 10. sırasında yer aldı. Boluspor ise 13 puanla 13. sıraya yerleşti.