Bandırmaspor, Boluspor'un serisine son verdi

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırmaspor, Boluspor'un serisine son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2020 15:34
TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Boluspor, son iki haftada bir puan alabilen Bandırmaspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor, Selçuk Alibaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Boluspor'un iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Aldığı galibiyetle 15 puana yükselen Bandırmaspor ligin 10. sırasında yer aldı. Boluspor ise 13 puanla 13. sıraya yerleşti. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için