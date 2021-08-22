Bandırmaspor, Bentley ile 3 puana uzandı!

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Bentley ile 3 puana uzandı!
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22 Ağustos 2021 18:57
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Menemenspor'u ağırladı.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bentley kaydetti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Menemenspor ise 3 puanda kaldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.


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