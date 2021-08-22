Bandırmaspor, Bentley ile 3 puana uzandı!

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Menemenspor'u ağırladı.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bentley kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Menemenspor ise 3 puanda kaldı.
Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bentley kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Menemenspor ise 3 puanda kaldı.
Bandırmaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.