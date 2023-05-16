Bandırmaspor: "Bariz hatadan gol yedik"

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Pendikspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bandırmaspor: 'Bariz hatadan gol yedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2023 21:40
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor'a 2-1 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, ikinci yarıda yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şengül, şunları kaydetti:

"Müsabakaya iyi başladık. Belki geldiğimizden bu yana en iyi maçımızı oynadık diyebilirim. Skoru bulduk, özellikle ilk yarının bitimine doğru Koutroumpis ile bulduğumuz bir pozisyonumuz vardı. O pozisyonda golü atabilse maç farklı devam edebilirdi. Maalesef ikinci yarı yaptığımız iki bariz hatadan gol yedik. Kırılgan bir takımız, gol yedikten sonra sıkıntı yaşıyoruz. Bu sezonu play-off'un dışında kalarak tamamlıyoruz. Play-off'a kalan takımlara başarılar diliyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery