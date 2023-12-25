Bandırmaspor ayrılığı açıkladı

Bandırmaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırmaspor ayrılığı açıkladı
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25 Aralık 2023 00:34
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-beyazlı ekip, bugün evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

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