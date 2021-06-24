Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u renklerine kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Barueri, Independente-SP, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa ve Bnei Yehuda gibi takımlarda forma giyen Allyson'un 167 maçta 1 golü var.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Barueri, Independente-SP, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa ve Bnei Yehuda gibi takımlarda forma giyen Allyson'un 167 maçta 1 golü var.