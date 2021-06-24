Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u transfer etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u renklerine kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u transfer etti
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24 Haziran 2021 00:59
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Barueri, Independente-SP, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa ve Bnei Yehuda gibi takımlarda forma giyen Allyson'un 167 maçta 1 golü var.


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