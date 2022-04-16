Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Kocaelispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. İzmir Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Kocaelispor, bu galibiyetle 3 maçlık kazanamama serisine ve rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Dimitris Kolovos ve 59. dakikada Benhur Keser kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 44. dakikada Philippe Keny'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ateş hattındaki Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti ve 16. sıraya yerleşti. 55 puanda kalan Bandırmaspor ise 3. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Kocaelispor, Menemenspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.





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