Bandırmaspor'a Karadağlı santrfor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Milutin Osmajic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'a Karadağlı santrfor
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31 Ocak 2022 17:46
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Karadağlı milli futbolcu Milutin Osmajic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz'den kiralanan ve 114 maçta 23 gol atan Osmajic'in, bugün Bandırmaspor'un Antalya kampına katılacağı bildirildi.

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