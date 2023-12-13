Bandırmaspor 36'lık golcüyle yollarını ayırdı

1. Lig ekibi Bandırmaspor, forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bandırmaspor 36'lık golcüyle yollarını ayırdı
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13 Aralık 2023 21:54
Son güncelleme 13 Aralık 2023 21:55
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

8 ay önce Bandırmaspor'a transfer olan Bobadilla takımına 2 golle katkı sundu.

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