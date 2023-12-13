Bandırmaspor 36'lık golcüyle yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



8 ay önce Bandırmaspor'a transfer olan Bobadilla takımına 2 golle katkı sundu.





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