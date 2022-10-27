Bandırmaspor 3 puan için sahaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanmayı hedefliyor.Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-beyazlı ekibin 17 Eylül Stadı'nda yaptığı antrenmanı izledi.Onur Göçmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrumspor maçında aldıkları kararların etkisini enerji ve mücadele anlamında gördüklerini ifade ederek, ''Şimdi Çaykur Rizespor maçında da enerji ve mücadeleye iyi futbol katarak galibiyet serimize başlamamız gerekiyor. Arkasından Altay, Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Erzurumspor maçlarımız var buradan mümkün olduğunca çok puan toplayarak, devre arasına iyi bir sırada girmek istiyoruz'' diye konuştu.Antrenman öncesinde futbolculara da seslenen Göçmez, "Bodrumspor maçındaki enerjiyi heyecanı sakın bırakmayın, her şey çok güzel olacak."dedi.Bordo-Beyazlı ekibin teknik sorumlusu Mustafa Gürsel ise çalışma sonrası yaptığı açıklamada, Bodrum maçının moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Yeni Malatyaspor karşısında önceki hafta yaşadıklarımız Bodrumspor maçını bir kat daha önemli hale getirmişti. Oyun anlamında iyi mücadele ettik. Bu mücadelemiz bizi sevindirdi. Altı hafta 4 beraberliğimiz var. Artık bu beraberlikleri de kaybettiklerimizi de kazanma tarafına çekmek istiyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor'la oynayacağız. Rakibimiz önemli bir rakip, bizim de kendi hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için son maçtaki iyi oyun ve mücadelemizi burada da birleştirerek kendi seyircimiz önünde 3 puanla ayrılmak istiyoruz."