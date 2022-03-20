Bandırma, sahasında hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Bandırma, sahasında hata yapmadı
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20 Mart 2022 16:36
Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, kendi sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Levent Ayçiçek, 68. dakikada Caner Cavlan ve 86. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.

Konuk Tuzlaspor'un tek golü 70. dakikada Jurgen Bardhi'den geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde puanını 49'a yükseltti. Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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