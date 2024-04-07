1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bandırmaspor, 44. dakikada Moussa Djitte ile öne geçti. Manisa FK, bu gole 90. dakikada John Mary ile cevap verdi.



Ev sahibi ekip Bandırmaspor, 33. dakikada Mücahit Akbayrak'ın kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 45, Manisa FK 32 puana yükseldi.



1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.





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