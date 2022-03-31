Bandırma'da hedef Samsun'dan 3 puanla dönmek

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Yılport Samsunspor'u yenip üç puanla kente dönmek istediklerini belirtti.



Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde, Mustafa Gürsel yönetimindeki antrenman, şut ve taktik çalışmasıyla başladı.



Bordo-beyazlı ekip, daha sonra çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.



Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da antrenmanı izledi. Kulüp yöneticileri ve futbolcularla bir süre sohbet eden Tosun, ekibe baklava ikram etti.



Teknik Direktör Mustafa Gürsel, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi günü önemli bir maç oynayacaklarını söyledi.



Samsunspor maçının haftanın en önemli karşılaşması olduğunu vurgulayan Gürsel, "Bu maçta oyuncularım ve ben elimizden ne geliyorsa sahaya çıkıp ortaya koyacağız. Buna da inanıyorum. Oradan da üç puanla dönmek istiyoruz. İnşallah başarırız." ifadelerini kullandı.





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