Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 40, Manisa FK ise 30 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Manisa FK ise kendi sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO