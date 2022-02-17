Bandırma'da gol sesi çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırma'da gol sesi çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 16:32
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 40, Manisa FK ise 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Manisa FK ise kendi sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.