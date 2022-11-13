Bandırma cephesi rahatladı; 8 maç sonra

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'yı 2-1 yenen Bandırmaspor'da yardımcı antrenör İsmail Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bandırma cephesi rahatladı; 8 maç sonra
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2022 18:00
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Yalçın, futbolcularının ciddi derecede efor sarf ederek galip geldiğini belirtti.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Maçın hazırlık bölümünde futbolculara bu maçı kazanabileceklerini anlattıklarını aktaran Yalçın, "Oyuncularıma bu maç için çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Onlar da ciddi derecede efor sarf ederek galip geldi. Artılarımız, eksilerimiz var." diye konuştu.

Yalçın, takımın son durumunu rapor halinde Mesut Bakkal'a ileteceğini sözlerine ekledi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ