Bandırma cephesi rahatladı; 8 maç sonra

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Yalçın, futbolcularının ciddi derecede efor sarf ederek galip geldiğini belirtti.



Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başladıklarını söyledi.



Maçın hazırlık bölümünde futbolculara bu maçı kazanabileceklerini anlattıklarını aktaran Yalçın, "Oyuncularıma bu maç için çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Onlar da ciddi derecede efor sarf ederek galip geldi. Artılarımız, eksilerimiz var." diye konuştu.



Yalçın, takımın son durumunu rapor halinde Mesut Bakkal'a ileteceğini sözlerine ekledi.









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