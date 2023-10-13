Bandırma basketbola geri dönüyor

Bir dönem Türk basketbol tarihine damga vuran Bandırma yeniden parke ile buluşuyor. Bandırma'da basketbol heyecanı Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden (TB2L) yeniden başlayacak.

Bordo Sportif A.Ş, Bordo Basketbol Kulübü ile bu sezon TB2L'de mücadele edebilmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Önümüzdeki hafta gerekli izinlerin alınması beklenirken süreç tamamlandığında Bordo Basketbol Kulübü, Bandırma'da mücadele verecek.

Bordo BK takımının başantrenörlüğüne Ahmet Gürgen getirildi. Deneyimli koç aynı zamanda altyapı koordinatörü olarak da görev alacak. Basketbol takımının Genel Menejerliğini Bora Öziş yapacak.

Aynı zamanda Bandırmaspor'un başkanlığını yapan, Bordo Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez, ''Bandırma'da çok önemli bir basketbol kültürü var. Bandırma hem futbol hem de basketbol şehri. Futbolda Bandırmaspor'u haketmediği yerlerden bulunduğu pozisyona taşıdık. Bandırma'da bir dönem büyük başarılara imza atılan basketbolun silinmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyordum. Bordo Sportif A.Ş olarak Ankara'dan bir basketbol kulübünü devir aldık. TB2L'den başlayacağımız bu yolculuktan dolayı çok heyecanlıyız. Bordo BK'nın hem Türk basketboluna hem de gençlerimize katkı yapmasına çalışacağız. Kısa süre içinde hızla yapılanmamızı gerçekleştirip lige başlayacağız. Bandırma'nın spor hafızasında önemli bir yeri olan basketbolu çoşkulu taraftarlarımızla eski günlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Bordo Sportif A.Ş. çatısı altında Bordo Futbol Kulübü ve Bordo Basketbol Kulübü kuruldu. Bordo FK Türkiye'nin yeni spor yasasına göre kurulan ilk amatör futbol kulübü oldu. TFF tarafından da onaylanan Bordo FK ise şubat ayında başlayacak 2. Amatör Lig'de mücadele edecek'' ifadelerini kullandı.