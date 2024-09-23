Bandırma Basketbol, evinde Balıkesir Büyükşehir'i 12 farkla geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 2. hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bandırma Basketbol, evinde Balıkesir Büyükşehir'i 12 farkla geçti
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23 Eylül 2024 23:50
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. haftanın son maçında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 yendi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 43-36 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve farkı biraz daha açan ev sahibi ekip, salondan 12 sayı farkla 72-60 galip ayrıldı.

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