Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2. haftanın son maçında Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 yendi.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 43-36 önde kapattı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve farkı biraz daha açan ev sahibi ekip, salondan 12 sayı farkla 72-60 galip ayrıldı.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol, 43-36 önde kapattı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve farkı biraz daha açan ev sahibi ekip, salondan 12 sayı farkla 72-60 galip ayrıldı.