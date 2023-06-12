Orlando Magic'in genç forveti Paolo Banchero, Magic tarihinde Shaquille O'Neal'ın Dwight Howard'tan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.



2023'te Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan Banchero, ClutchPoints'ten Tomer Azarly ile yaptığı röportajda Shaq ve Dwight'ın Magic'teki günleri kıyaslandığında hangisinin daha iyi olduğu sorusuna şu şekilde yanıt verdi:



"Bunu cevaplamak biraz zor çünkü Dwight Howard acayip iyiydi. İkisi de finallere kalmıştı. Burada seçimimi Shaq'tan yana kullanacağım çünkü birçok rekor kırmıştı, ama tabii ki Dwight'ın da bazı rekorları var. Lakin bence Shaq bir çaylak olarak ligi daha hızlı domine etmişti, bu yüzden Shaq diyeceğim."



Shaq takımda yalnızca dört sezon forma giyerken, Dwight ise sekiz sezon oynamıştı.



Bu dört sezonda 27.2 sayı, 12.5 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları yakalamış olan Shaq, takımı 1995'te NBA Finallerine taşımış ancak Houston Rockets'a elenmişti. Ertesi yıl ise Konferans finallerine ulaştığı ekibiyle, Michael Jordan ve Chicago Bulls'a kaybetmişti.



Howard ise üç sezon Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve o yıllarda 20.5 sayı, 13.7 ribaund ve 2.7 blok ortalamaları yakalamış, ekibi ise 2009'da NBA Finalleri'ne taşıdıktan sonra Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'a elenmişti.





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