Orlando Magic, yıldız oyuncusu Paolo Banchero'nun karın iç eğik kas yırtığı teşhisi sonrası belirsiz bir süre parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Banchero, dört ila altı hafta sonra yeniden değerlendirilecek ve o noktadan itibaren dönüş tarihi, tedaviye yanıt veriş biçimine göre belirlenecek.



Üçüncü yılındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapmış, Miami Heat'e karşı sezon açılışında 33 sayı ve 11 ribaund kaydettikten sonra, bu sezonun ilk 50 sayılık performansını Pazartesi günü Indiana Pacers'a karşı kaydetmişti.



21 yaşındaki oyuncu, Çarşamba günü Chicago Bulls'a karşı alınan yenilginin dördüncü çeyreğinde sakatlanmış ancak maç sonuna dek oyunda kalmıştı.



Banchero, beş maçta ortalama 36,4 dakika sahada kalarak 29 sayı, 8,8 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.



